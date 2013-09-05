分析：叙利亚问题分歧恐致G20失焦

Image caption 叙利亚并不在G20议称之上，但其事态恐将左右本次峰会。

二十国集团（G20）起源于2008年的金融风暴，旨在鼓励环球经济协作。

然而，今年的峰会未必能促使大家为了共同的经济利益而团结起来，反而有可能因为各国在应对叙利亚局势上的分歧而陷入分裂。

在峰会前夕，美国和俄罗斯的总统这两位实际上领导着正反阵营的两个人各自表明立场。

奥巴马说他确信上月发生在大马士革的化学武器攻击是叙利亚政府所为，而且无论联合国支持与否，国际社会都有责任回应，既要避免再次发生化武袭击并捍卫《化学武器公约》，也要阻止“国际惯例”体系继续遭到整体蔑视。

普京则说，叙利亚总统阿萨德使用化武将遭到报复的想法“绝对荒谬”，并称除非能给出经由独立人士采集并获得联合国认可，有说服力的证据，美国对阿萨德政权提出任何指控都属无中生有。

他的外长更提出了一个国与国之间所能提的最严重指控，警告美国在联合国并未批准的情况下采取任何军事报复行动，将“粗暴侵犯”奥巴马自己所坚称要维护的国际惯例。

“中俄对美国”

叙利亚并不在G20峰会的正式议程上，因此任何讨论都将属于非正式。即便如此，哪个国家支持哪个阵营将对人们有所启发，也将在一定程度上左右整个危机如何发展。

作为在联合国安理会运用否决权阻止对阿萨德政权实施制裁的常客，加上多次强调必须透过政治途径找出解决方案，中国毫无疑问将与俄罗斯一道反对美国的行动。

奥巴马则清楚知道有法国总统奥朗德支持他出兵，然而因为上周议会下议院的表决，英国首相卡梅伦将只能提供外交而非军事支持。

土耳其一直支持介入邻国叙利亚的问题，作为海湾合作委员会盟友的沙特阿拉伯一直活跃支持叙利亚的反叛武装。

然而更重要的是，联合国秘书长潘基文也将出现在G20的会议桌上，而他本周早些时候已清楚表明，只有出于自卫，或是取得联合国安理会批准，一个国家对另一个国家动武才算合法。

面对这个状况，奥巴马也许需要尽用浑身解数争取他人倒戈，他必须让人信服这是拷问国际社会良心的时刻。

国际法律框架在过去几年因为犹豫不决和种种分歧而陷于瘫痪，但是现在有必要祭出此王牌，而这将可能成为在历史上举足轻重的决定。

（编译：叶靖斯 责编：伊人）

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