20国集团峰会将签署打击全球避税协议

2013年9月5日

图像加注文字， 俄国总统普京和美国总统奥巴马在G20峰会上（9月5日）。

出席20国集团峰会的各国领导人正在举行会议，预期会上将签署一项关于联合打击跨国公司逃税问题的协议。

在今年7月的会议上，20国集团已经做出有关在世界范围打击跨国公司逃税避税的计划。

正式预定的周四（5日）在俄国圣彼得堡举行的此届20国集团峰会的主要话题，是讨论全球经济事务。

不过就目前的世界局势，现在峰会上最热门的话题，却极可能是如何对付叙利亚危机。

这一代表了全世界三分之二人口的20国集团峰会，还将讨论美国财政刺激计划结束后对全球经济带来的影响。

根据预定的议事日程，本届峰会的主要话题之一，是如何对付跨国公司使用的合法的和极其复杂的避税系统。

英国慈善机构乐施会本周曾警告说，这一做法不仅对这些跨国公司总部的所在国有害，因为公司所缴的税款非常低，而且损害了发展中国家的利益，非洲国家就因此减少了2%的国民收入。

俄国和美国的分歧

自2008年来，20国集团峰会就成为讨论全球政策的一个重要平台，当年的峰会有效的重新启动了发达国家与发展中国家共同对全球事务的统筹反应，以应付国际金融危机。

本届峰会举行之际，正值全球领先经济体欧元区国家和美国出现经济增长的迹象的时候。

虽然这本身意味着，政策制定者，尤其是美国的政策制定者，正在计划离开缓解信贷紧缩影响的货币宽松政策。

但一些观察人士担心，投资者还没有为货币宽松政策与低利率时代的结束作好准备，所以本届峰会也将讨论这个问题。

发展中国家的经济快速增长，许多国家的货币兑美元的币值大跌，这也导致对改变利率的普遍预期。

但在所有这些话题中，危机重重的叙利亚事务，应该是许多国家看来最重要和最需要讨论的国际问题。

但两个最重要的国家——本届峰会的东道国俄国和美国，却在如何解决叙利亚危机上有深刻分歧。

除了叙利亚危机和国际经济之外，同性恋权利也会是本届峰会上引起关注的讨论话题之一，而美国和俄国对这一问题也持相反意见。