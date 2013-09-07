2020夏季奥运申办城市向奥委会作最后陈述

Image caption 国际奥委会在布宜诺斯艾利斯听取三个申办城市代表团作最后陈述。

2020年夏季奥运会和残奥运的主办城市将在星期六（9月7日）稍晚揭晓。

土耳其的伊斯坦布尔、日本的东京、西班牙的马德里是三个候选城市。

三个申办城市的代表团目前正在向国际奥委会作最后陈述。

国际奥委会将在周六（9月7日）晚间在阿根廷的布宜诺斯艾利斯举行秘密投票决定主办城市。

国际奥委会成员还将选出新的国际奥委会主席，来取代即将卸任的罗格。

此外，国际奥委会还将从壁球、棒球/垒球、摔跤等项目中，选出一个成为2020年奥运比赛项目。

候选城市

争取2020年奥运主办权的三个城市都各自面临可能会影响自己城市主办奥运希望的负面因素。

伊斯坦布尔争取奥运因为国内的政治动荡而不为外界看好，许多抗议和示威活动就在预定的奥运场馆所在地附近。

马德里争取奥运主办权可能会因为西班牙的经济问题，失业率高涨和工资缩减而前途未卜。

但是马德里提议举办一个低成本的奥运会，利用许多现行的体育场馆举办比赛，举办奥运的花费只有2012年伦敦奥运的四分之一。

日本的东京是现在比较被看好的候选城市，但是因为最近的福岛核电站辐射外泄而受到打击。

不过东京申奥委员会向国际奥委会写信，保证福岛核泄漏事件不会对东京主办2020年奥运造成任何不利影响。

编译：腾龙 责编：李莉