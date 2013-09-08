澳大利亚当选总理承诺快速解决移民问题

2013年9月8日

图像加注文字， 阿博特认为非法移民问题亟待解决

澳大利亚当选总理阿博特表示，他最优先考虑的问题是废除碳排放税，并制止乘船到澳洲的偷渡者。

阿博特的联邦自由党与国家党联盟周六（9月7日）以压倒性胜利赢得澳大利亚联邦大选， 成为该国第 28位总理。

阿博特对澳洲《太阳先驱报》表示，他的政府会“迅速执行旨在拦截载有非法移民的船只并使它们返回的主权边界行动”。

即将下台的工党籍总理陆克文表示，他不会再参选工党党首。

澳大利亚选举委员会在其官方网站上确认，自由党与国家党联盟在该国众议院赢得88个议席，工党赢得57议席。

陆克文今年6月27日在工党党首之争中战胜吉拉德，随后宣布本次大选日期。

起初，在陆克文领导下，工党选情有所改善，但是受到默多克报纸大力支持的阿博特拉开其领先优势，随后获胜。

本次澳大利亚大选的主要议题是如何应对预期中的经济增长放缓、是否保留工党推出的碳排放税，以及如何减少从亚洲乘船偷渡到该国的非法移民。

阿博特对《太阳先驱报》说，为推行政策改变进程，他会在周日（9月8日）首次收到政府公务员的有关报告。

他强调，废除碳排放税和阻止乘船抵达澳洲的非法移民是最需优先解决的问题。

阿博特还承诺将把对外国的援助预算减少45亿澳元（约合26亿英镑）。

阿博特坚称，他想要做一位协商、合议的总理。

（编译：高志强，编译：横路）