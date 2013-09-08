克里指叙利亚用化武超越“国际红线”

2013年9月8日

图像加注文字， 克里与阿拉伯国家领导人在一起

美国国务卿克里表示，他与阿拉伯国家联盟外长达成共识，认为叙利亚总统阿萨德被指动用化学武器越过了“国际红线”。

美国国务卿克里在巴黎与阿拉伯国家联盟领导人会晤，为军事干预叙利亚争取支持。

克里在巴黎举行的记者会上表示，阿萨德政权可悲地使用化学武器，此举越过了一条国际红线。

但阿拉伯国家在是否针对叙利亚发动军事行动问题上存在分歧。

BBC在巴黎的记者说，沙特阿拉伯和卡塔尔支持军事打击叙利亚，而叙利亚的邻国约旦和黎巴嫩态度更加警惕，担忧冲突会波及到自己。

美国指责阿萨德政府军在8月21日在大马士革市郊动用沙林毒气，造成1429人死亡。

叙利亚当局则指责说，该国反对派势力是幕后黑手，这些力量妄图推翻阿萨德政权。

联合国估计，已经持续两年半的叙利亚内战已造成约10万人死亡。

有报道说，叙利亚反对派军队已经控制了首都大马士革北部的基督教城镇马鲁拉。

总部在英国的叙利亚人权观察组织负责人拉赫曼对法新社说，忠于叙利亚总统阿萨德的军队已经撤出了马鲁拉地区。

克里结束巴黎的行程之后将前往伦敦，与巴勒斯坦总统阿巴斯以及英国外交大臣黑格举行会谈。