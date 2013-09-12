日本抗议法国报纸以漫画调侃福岛核灾难

Image caption 日本表示福岛核灾难不会影响东京奥运会

日本政府决定就法国讽刺周报《鸭鸣报》发表调侃日本福岛核灾难的漫画提出抗议，并形容这样的漫画伤害了灾难的受害者。

《鸭鸣报》刊登的漫画显示两名骨瘦如柴的相扑手正在比赛相扑，背景是受到海啸袭击的福岛核电站。两名相扑手一人有三只手，另一人有三条腿，显然受到了核辐射的影响。

画面上的两名裁判都戴着防毒面具，电视解说员也穿着防护服。

电视解说员说，“感谢福岛，相扑成为奥运项目。”

漫画显然在指日本最近申请主办2020年东京奥运会获得成功，同时讽刺核辐射让运动员畸形，长出更多的肢体。

《鸭鸣报》发表的另一幅漫画显示两名身穿核辐射防护服装的人员在一个水池前手持核辐射探测器，声称日本奥运的水上项目比赛场地已经在福岛建成。

伤害受害人

日本内阁官房长官菅义伟说，日本政府将对《鸭鸣报》提出正式抗议。

他说，“这样的漫画伤害了灾难的受害人”，并且提供了有关废水问题的错误印象。

2011年3月由海啸引发的日本福岛核灾难被认定为最高级别的七级核事故，与1986年发生的前苏联切尔诺贝利核电站事故同属这个类别，是历史上最严重的两起核事故之一。

自从福岛核事故发生以来，福岛核电站继续受到核污染水泄漏等问题的困扰。但是日本政府坚持表示，他们能够控制泄漏问题，并且将出资建造围绕核反应堆的保护墙，封闭泄漏。

日本首相安倍晋三曾在东京申办2020年奥运期间致信国际奥委会，保证局面已经“得到控制”。

编译：跃生 责编：李莉