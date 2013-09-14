美俄就叙利亚化学武器达成框架协议

Image caption 克里和拉夫罗夫在联合记者会上

美国与俄罗斯在日内瓦经过三天谈判后达成框架协议，要求叙利亚在2014年中期之前移除并销毁化学武器。

美国国务卿克里概述的六点框架协议之下，叙利亚必须在一个星期之内上交完整的化学武器库存的清单。

如果叙利亚不按照这个要求去做的话，那么一个授权军事或非军事制裁的联合国决议案将强制叙利亚执行新协议。

美国表示，叙利亚当局上个月动用化学武器在大马士革郊区屠杀了至少数百人。

叙利亚阿萨德政权否认该指称，并指责该国反对派是幕后黑手。

美国国务卿克里在与俄罗斯外交部长拉夫罗夫举行的联合记者会上呼吁阿萨德政府履行公开承诺。

克里说：“阿萨德政权没有玩游戏的空间，也必须完全履行承诺”。

六点要求

克里宣布的六点要求包括：

一、叙利亚提交的化学武器数量和种类在得到认可后必须“迅速”置于国际组织控制之下；

二、叙利亚必须在一周内提交完整的化学武器清单；

三、根据“化学武器公约”的特殊程序，实施“迅速销毁”；

四、叙利亚必须提供核查人员“立即、无限制的渠道”对所有地点进行检查；

五、所有化学武器必须被销毁，包括从叙利亚移除出境的可能；

六、联合国提供后勤支持，叙利亚必须在联合国宪章第七章的约束下履行承诺。

联合国报告

克里和拉夫罗夫表示，如果叙利亚未能履行承诺，那么会依照《联合国宪章》第七章做出授权军事或非军事制裁的协议。

克里说，联合国调查人员必须在今年11月之前抵达叙利亚，叙利亚必须在2014年年中之前移除或销毁其化学武器。

美俄之间达成的这一方案遭到叙利亚反对派的批评，他们认为这会给阿萨德政权赢得拖延的时间。

此前，联合国秘书长潘基文说，将于下周发布的一份联合国报告将“压倒性”地证实叙利亚当局上个月使用了化学武器。

尽管如此，潘基文并未评论8月21日在大马士革郊外的谷塔镇发生的化学武器攻击究竟是谁发动的，因为这并不是联合国报告的职权范围。

但是，潘基文在联合国国际妇女论坛上表示，叙利亚总统阿萨德“犯有许多反人类罪”。

BBC在纽约的记者布赖恩特说，潘基文当时似乎没有意识到自己的讲话正在联合国电视台转播。

（编译：高志强 责编：高毅）