美国科州严重洪灾四人死亡、多人失踪

Image caption 科罗拉多州这次的洪灾规模超过以往，洪水在山谷地区肆虐。

美国中西部的科罗拉多州因为豪雨引发洪灾，造成至少四人死亡，近180人失踪，当局疏散了数千名居民。

洪灾发生的地点是该州西北的波德郡，连日的豪暴雨在当地引发河水泛滥，援救部门救出了两千多居民。

气象局说，在过去一个星期当中，当地落雨量高达38公分，是该地区每年平均雨量的一半。

美国总统奥巴马先前签署了行政命令，宣布当地为灾区，以便地方政府申请联邦支援救灾。

在这场被官员形容为“百年难遇”的洪灾当中，道路因为洪水和漂流物而受阻，当局必须封闭道路、禁止部分地区的居民离开，以免被困在淹水的道路上。

波德当地的警察在推特上说，有一名男子和他的狗被洪水冲入下水道，所幸在两个街区外得救、人狗均安。

由于洪灾范围逼近，当局下令首府丹佛市商业市地区的300名居民疏散。

来自当地的报道说，国民警卫队已经进驻波德郡北部的莱昂镇救援，当地据称自来水、电力供应中断。

气象部门说，波德北部的河谷出现了6米高的洪峰，而由于低气压滞留在科罗拉多州西侧的内华达州上空、环流将墨西哥湾上空的云雨吸入、笼罩在科罗拉多州及其周边的洛矶山山区，因此预计豪暴雨还将继续数日。

科罗拉多州政府则表示，目前除了救灾之外，还将设法控制洪灾的范围，并且设法驰援被洪水围困的几个城镇。

（撰稿／责编 威克）