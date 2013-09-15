菲律宾政府军称包围三宝颜叛军

Image caption 菲律宾政府军宣称已经包围了进攻三宝颜的最后一组叛军。

菲律宾政府军表示，他们已经包围了南部城市三宝颜的最后数十名顽抗叛军。 数以千计的当地居民因战事被迫逃亡。

政府军称，经过一个星期的巷战，他们已经击毙和俘虏超过40名叛军； 政府军方面相信剩余叛军人数不超过50人。

据信，反叛武装一度曾扣押有100名平民人质。 菲律宾政府发言人表示，多数人质已经获救。

此次冲突中反叛武装的大部分成员属于菲律宾南部的分离主义武装。反叛武装71岁的领袖米苏阿里自冲突以来几乎没有公开表态。

分析人士指出，米苏阿里因他所领导的莫洛民族解放阵线在谈判桌上被政府忽视而倍感不满。

上个月，他宣告南菲律宾“独立”，但是也同时表示愿意通过和平方式寻求南菲律宾自治。

上周一，反叛武装乘船抵达拥有百万人口的城市三宝颜，试图占领市政大楼并升起反叛武装旗帜。

当攻占市政大楼的计划失败后，反叛武装扣留了大批人质。

菲律宾政府军随后开始与叛军交火。

菲律宾军方说，他们最终消灭反叛武装只是一个时间问题。

约6万人因战事流离失所。

（编译/责编： 晧宇）