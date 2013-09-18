伊朗总统出席联大会议前释放政治犯

Image caption 纳斯林·索托德已经重获自由

包括8名女性在内的11名伊朗政治犯在伊朗新总统鲁哈尼即将启程前往美国纽约出席联合国大会前夕获得释放。

BBC中东事务记者厄舍报道说，伊朗新总统鲁哈尼曾在竞选中承诺将释放政治犯，最新迹象显示他正在部分兑现自己的承诺。

在获释的政治犯中，最引人注意的是人权律师纳斯林·索托德。

纳斯林·索托德曾代理过的当事人包括伊朗重要的反对派活跃人士和政界人士，包括诺贝尔和平奖获得者希林·伊巴迪。

纳斯林·索托德因破坏国家安全的罪名被判处6年监禁，目前已经服刑3年。

她的丈夫对记者们说，纳斯林·索托德已经获得释放，而且没有附设条件。

BBC记者厄舍说，伊朗释放这些政治犯的最新行动将使得新总统鲁哈尼首次在纽约现身世界舞台的时候就伊朗人权问题面对较少的敌意。

(编译：跃生/责编：董乐）