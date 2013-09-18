九•一八日本的意外关注与议论

Image caption 沈阳近年来都会在九一八纪念日举行纪念活动

九·一八这个日子在日本社会从来没特别反应，不过周三在九·一八事变（日称柳条湖事件）82周年之际，日本关注着中国社会当天是否重现去年的大规模反日示威。

日本驻沈阳领事馆公开向在中国的日本人发出“小心外出、留意周围状况再决定行动”的安全警告。

但包括日本官方电视台NHK在内，多个主流传媒都称今年中国网络上并没出现像去年一样的显著呼吁反日游行、示威等活动，各地也在中国当局加强的戒备中显得十分平静。

其中，共同社记者发自沈阳的报道说，周三沈阳九·一八历史博物馆照例举行了纪念仪式，中共党报也正展开批判日本右倾化的运动。

但报道同时说，沈阳纪念活动会场周边早上起就有数百名警察监视行人、警戒反日示威等，气氛相当紧张。

而北京日本大使馆周边也比通常加强警戒，公安人员驱赶现场采访的记者说“不要在这里停留”。

关注华人失踪案

日本驻华记者们没捕捉到目前中国社会的反日情绪，但日本国内却开始热议在日本活跃的中国人接二连三地回国后失踪的现象，并怀疑与中日关系险恶有关。

继日本著名华人教授朱建荣被怀疑涉嫌间谍罪在上海被拘留的消息广泛流传后，共同社上周又报道，一份日本发行的中文报纸《新华时报》的总编辑苏灵也被发现在北京出差后失踪。

共同社说，苏灵积极地参加各种中日友好活动，今年春天还参与发起回避钓鱼岛主权纠纷引起中日感情对立的签名运动。

共同社发自北京的消息说，有人称苏灵也是“涉嫌向中日双方提供情报的双重间谍罪”。

震撼日本华人圈

共同社还称，事实上中共党报一名前驻日记者也在去年回国后失踪，据该名记者身边传出的消息，中国政府警告他“如果与日本记者接触就会有麻烦”。

《产经新闻》驻北京记者日前也报道了类似消息，并指该记者曾任《人民日报》东京分社长。

日媒报道时都称，接二连三的旅日华人回国后被拘留的案件冲击着华人圈，日本记者们询问认识的华人记者时，对方大都噤若寒蝉，有人私下说，危机前所未有，令华人圈内人心惶惶。

BBC中文网记者周三在多个日本网络上看到网民议论热闹非常，最多的议论是“中国是恐怖国家”、“亲日的中国人都没好下场”、“中国大肃清活跃的旅日华人”等等。