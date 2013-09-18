星巴克请求顾客不要带枪进店

Image caption 星巴克被拉进拥枪争议

美国咖啡连锁店星巴克要求在美国的顾客把枪械留在家里，不要带进店内。此前，美国发生多起集体枪击案之后，美国拥枪权利的争论再起，星巴克被拉进这个越闹越大的分歧。

美国很多连锁餐厅或零售店都不允许在范围内携带枪械，而星巴克的政策是跟随所在本州的法律而定，包括很多美国州分允许人们携带枪械进店的“公开携带”规定。

星巴克这个做法在今年八月被拥枪支持者所利用，举办全国“星巴克欣赏日”，表示对该公司立场的感激，把该公司进一步拉进激烈政治争议的泥沼。

举行“星巴克欣赏日”的地点包括去年12月发生中学枪击案，造成20名儿童、六名成人被枪杀的康涅狄格州纽敦市。星巴克在活动举行前关闭了当地的咖啡店。

“不诚实”

星巴克总裁霍华德·舒尔茨在周二晚给顾客发表公开信说，‘星巴克欣赏日’活动“不诚实地把星巴克描绘成‘公开携带’的支持者。我们澄清：我们不要店内出现这些活动。”

不过，星巴克没有在将近7000家咖啡店内勒令禁枪，他们说，这样做的话，职员可能需要与带枪顾客发生对抗。

舒尔茨说，最近六个月有更多人带枪进入星巴克，让顾客和职员感到混乱和不满。

舒尔茨说，公司希望让“负责任的拥枪者有机会尊重公司的要求。”

他说希望拥枪者不要带枪进店，但是他们仍然会为忽视这个要求的顾客提供服务。他说：“不会驱逐客人。”

“避开星巴克周六”

他说，现在要求别带枪进店，这个政策转变不是因为纽敦市的“星巴克欣赏日”促使反对拥枪的“纽敦行动联盟”呼吁星巴克在全美咖啡店禁止枪械。也不是对本星期华盛顿海军工厂枪击案的反应。

他说：“一些反枪活动人士推波助澜，加剧口舌之争和摩擦。”

反对拥枪的游说组织“母亲的要求行动”已经组织“避开星巴克周六”活动，促请星巴克禁枪。

这个在纽敦校园枪击案发生之后成立的组织说，星巴克过去在其他议题上采取强烈的立场，包括禁止在他们的咖啡店附近7.5米范围内吸烟。

（编译：田耕 责编：尚清）

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