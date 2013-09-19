日拟新建监听设施加大对华监视力度

2013年9月19日

图像加注文字， 日本称，中国军事力量正在扩大他们在日本周边海域的活动。

据日本媒体报道，日本防卫省基本决定在硫黄岛（东京都小笠原村）新建监听设施，以拦截中国军机与舰船之间的联络信号。

日本放送协会NHK网站周四（19日）以“日本将加强太平洋情报搜集能力”为题报道这一消息。

共同网也称，日本拟在琉璜岛新设监听设施加大对华监视力度。

据报，整个工程将耗资120亿日元（约合人民币7.5亿元），部分费用已被列入2014年度预算申请。

该设施计划于2017年度启用。防卫相小野寺五典将于10月上旬前往硫黄岛考察当地现状。

报道都说，日本防卫省此举的目的是拦截中国军用飞机与海军舰只之间的通讯联络。

报道援引防卫省官员的话说，中国军事力量正在扩大他们在日本周边海域的活动。

防卫省说，在7月份，五艘中国海军舰船经过冲绳主岛与宫古岛之间海域。该船队还通过北海道宗谷海峡进入太平洋，被确认首次绕日本列岛航行一周。

9月8日，两架中国轰炸机穿越琉球群岛，首次飞抵琉球群岛以东的太平洋。

据信，这是中国军机和舰船首次进入太平洋海域。

“第一岛链”

分析人士说，中国显然已经超越了所谓的“第一岛链”，进入太平洋。

“第一岛链”是指日本列岛、琉球群岛、菲律宾群岛等，中国将此作为其第一道防线。

中国军队正在突破“第一岛链”，活动范围扩大至由伊豆群岛、小笠原群岛（硫磺岛所在群岛）、关岛等组成的“第二岛链”。

日本防卫省官员说，中国在太平洋海域的军事行动在不久的将来有可能会变得更加活跃。他们说，日本应该加强其搜集有关中国军事活动的情报的能力。

目前防卫省在北海道、新潟、鹿儿岛三县及喜界岛等全国六处设有通讯监听设施。但防卫官员说，这并不足以覆盖太平洋地区。

官员们说，在琉璜岛上建立的新设施将能够拦截中国军机与舰船之间的通信联络，并监视中国的军事动向。