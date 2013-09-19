尼日利亚佳丽赢得印尼穆斯林选美冠军

Image caption 尼日利亚21岁的佳丽艾吉波拉摘取桂冠

在印度尼西亚首都雅加达举行的穆斯林选美大赛星期三（18日）落幕，来自非洲尼日利亚21岁的佳丽艾吉波拉摘取桂冠。

20名进入决赛的穆斯林女性展示了伊斯兰时装，并展现对伊斯兰教的信仰和宗教知识等才艺。

穆斯林选美比赛在世界选美大赛前举行， 之前世界选美比赛曾受到印尼保守穆斯林团体的抗议。

这20名佳丽，是从500多名参赛者中经网友投票选出来的。 他们来自伊朗、马来西亚、汶莱、孟加拉、尼日和印尼等国。

在选美中有一项是如何带穆斯林头巾。

在进入决赛前， 参赛者还进行了3天的“精神培训”，每天在黎明前起床， 一起做祷告并学习古兰经。

当评委宣布艾吉波拉摘取选美桂冠时， 她非常激动，并背诵了一段古兰经。

艾吉波拉赢得了大约2200美元的奖金，以及获得去麦加和印度旅行的机会。

在获得选美冠军前接受采访时，艾吉波拉曾表示她希望向世界展示“穆斯林的美丽”。

穆斯林选美活动是三年前由一位拒绝摘下穆斯林头巾的电视新闻女主播尚提发起的，目的就是要用穆斯林选美来对抗世界选美。

印尼是世界穆斯林人口最多的国家。世界选美大赛将在9月28日在印尼举行，原定于在雅加达附近的一个场所举行，但后来由于遭到穆斯林强硬派的反对后改到以印度教为主的巴里岛进行。