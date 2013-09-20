兰德：朝鲜若崩溃美中应在朝设分隔线

Image caption 兰德报告预测说，朝鲜政权最终将崩溃。

一份最新研究报告警告说，如果朝鲜金正恩政权突然垮台将带来灾难性后果，美国应当考虑与中国磋商在政权崩溃后的朝鲜设立一条隔离线。

美国知名的非牟利研究机构“兰德公司”发表报告说，实行独裁集权统治的朝鲜一旦崩溃，将引发严重的、新的饥荒，并在这个关有成千上万囚犯的国家带来人权危机。

兰德报告说，就象当年东德垮台一样，朝鲜政权垮台也可能在毫无预警的情况下突然发生。一旦朝鲜政权垮台，美国及其盟国韩国肯定将作出干预，但此举将令中国感到震动。

作为朝鲜的主要盟国，中国当局可能因此在朝鲜境内设立一个缓冲区，控制朝鲜难民涌入其边境，以及防止美军部队靠近朝中边界。

报告说，中国还可能向朝鲜派出部队，而此举可能导致与美军或韩国军队发生冲突，而冲突甚至可能很快升级。

设立分隔线

兰德报告说：“减少这些事故的最佳办法，就是为中国部队与（韩国部队）和美国部队划定一条隔离线。”

报告称，这条隔离线可能从中朝边界往朝鲜方向延伸约50公里，甚至远及平壤。

报告作者布鲁斯·本内特承认，这个建议在韩国可能会不受欢迎，并引发关于德国在二战后被分隔的辩论。

朝鲜半岛自1950-53年的朝鲜战争之后就处于分裂状况。

本内特说：“建立一条这样的分隔线并非好主意，在政治上是如此，但我想说，从另一个方面讲，与中国开战结果会更糟。”

他表示，因此，最后的结果是，“我们得建立一条线，告诉中国人不能往南走，我们也不会往北去。”

兰德报告还指出，美韩两国应当同中国就向朝鲜运送食品，以及确保朝鲜核武和其它大规模杀伤性武器安全等重大问题领域，与中国进行协调。

报告预测说，在联合国安理会的监督下，中国应当最终同意从朝鲜撤军，并允许朝韩统一。

不过，报告认为，达成联合国安理会决议很费时间，因此在朝鲜政权垮台前就与中国就有关事宜达成共识“更好”。

危险的概率

法新社引述本内特说，“朝鲜政权在未来几年垮台的概率大概只有2%，但这是危险的2%。”

兰德报告没有预测朝鲜政权垮台的时间，但预测说，朝鲜政权最终将崩溃。

报告还称，朝鲜政权垮台的其中一个可能就是金正恩遇刺身亡。

现年20多岁的金正恩在2011年12月金正日去世后成为朝鲜新的领导人，但朝鲜尚未指定未来的接班人。

兰德报告说，最高领导人的突然死亡将使朝鲜出现派系政权和无政府状态，并严重阻碍救援食品的发放。

（编译/责编：萧尔）

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读者反馈

危权有时会延续几十年而不衰，即使倒了，美韩有出兵的打算，中国也是被动的，占那一线地方，还要冷战下去！最好美国人、中国人都不要参与，让他们自己解决。<br><strong>张建国, 中国深圳</strong><br/>