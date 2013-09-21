美国：不在菲律宾重启永久军事基地

2013年9月21日

图像加注文字， 菲律宾和美国本周在有争议的南中国海附近举行联合军演。

在菲律宾与中国就南海领土纠纷争执加剧之际，美国国务院表示，不会在菲律宾寻求建立永久军事基地。

美国国务院发言人哈特说：“我想明确地指出，美国不寻求在菲律宾设立或重启任何军事基地。”

美国总统奥巴马将于10月11日至12日访问马尼拉。在奥巴马抵达之前，美菲两国就扩大美军在菲律宾的军事存在的谈判正在进行当中。

美国白宫此前宣布，奥巴马总统从10月6日到12日将到访印度尼西亚、文莱、马来西亚和菲律宾等四个亚洲国家。

美国加强与东南亚国家的联系，部分原因是为了抗衡中国在亚太日益增长的影响力。

哈特说，美国正与菲律宾就如何促进两国在区域安全和稳定事务上的合作进行磋商。

菲律宾和美国本周在有争议的南中国海附近举行联合军演，这次年度军演包括来自双方的2300名士兵。

菲律宾、越南和日本指责中国在与周边国家有岛礁领土争议方面开始变得咄咄逼人，菲律宾总统阿基诺呼吁与美国进行更多的军事合作。

不过，美国重启在菲律宾这个前殖民地的军事基地可能引来部分菲律宾人的反对。

在菲律宾民众的抗议下，美国于1992年结束了在菲律宾两个军事基地的永久军事存在。

随着奥巴马政府宣布亚太再平衡战略，美国计划在2020年时将绝大部分海军力量部署在亚太地区。

不过，有美军战略人士却对在菲律宾重设永久军事基地持有异议，因为此举在经济上开支巨大，在政治上也未必讨好。

到2016-17年，美国准备将2500多名海军陆战队员部署到澳大利亚北部的达尔文。

目前，美军在日本和韩国驻扎有近8万人的部队，有关驻军亦引起所在国的争议。