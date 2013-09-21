德国各政党大选投票前夕做最后努力

2013年9月21日

图像加注文字， 默克尔在星期六（9月21日）的竞选活动中向支持者致意

德国议会选举投票将于星期日举行，德国各政党加强了星期六（9月21日）最后竞选日的竞选努力。

民意调查显示，现任总理默克尔领导的基督教民主联盟将会获得大选的胜利。

但是，基民盟目前的执政伙伴自由民主党可能无法在选举中获得为政党分配议席设定的5%政党选票门槛比例，从而有可能无法继续同基民盟联合执政。

在这种情况下，默克尔领导的基民盟将被迫考虑同主要对手施泰恩布吕克领导的社会民主党结盟的可能。

默克尔在此前发表竞选讲话时呼吁选民投票给她的政党，以保证政策的延续。

她说，“请在星期日投票给基民盟，这样我们就能继续为你、为你的孩子、为你的家人、为你的朋友实施坚实的政策。”

第三个任期

与此同时，努力试图阻止默克尔连续第三个任期的社会民主党领袖施泰恩布吕克对默克尔发动言辞攻击，形容她正在回避德国面临的最严峻挑战。

施泰恩布吕克在竞选讲话中谈到叙利亚危机时表示，他不希望看到德国参与任何军事行动，但是不排除让德国参与维和行动。

民意调查显示，基民盟的执政伙伴自由民主党的支持率自2009年大选以来出现大幅下滑。

分析人士认为，传统上比基民盟更具自由派色彩的自民党难以就经济政策走出其强大的执政伙伴构成的阴影。

分析人士指出，如果自民党在这次大选中严重落败，基民盟将被迫寻找其他合作伙伴，可能建成更为脆弱的联合政府。