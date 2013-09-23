肯尼亚袭击：商场内传来激烈枪声

Image caption 韦斯特盖特商场外的肯尼亚保安部队成员

肯尼亚内罗毕袭击事件目前仍未结束，肯尼亚官员称，相信在内罗毕最豪华的“韦斯特盖特”商场内仍有10-15名袭击者，而且相信他们持有人质。

在现场的记者们星期一（9月23日）报道称，可以听到商场内传来爆炸声和枪声。

法新社记者引一名未具名的肯尼亚保安部队消息来源称军方人员正在突击武装分子。

肯尼亚国家灾难行动中心在星期日晚间曾发布推特宣称保安部队与袭击者的僵持将在当晚结束。

法新社记者报道说他听到长达15分钟的激烈枪声。与他在一起的摄影记者说枪声听起来似乎来自商场外围，或是商场内部较高的地方。

肯尼亚军方发言人称，相信绝大多数民众都已经被从商场中救出，但估计在袭击者控制的商场部分区域内可能仍有约10名平民被困。

武装分子星期六进入韦斯特盖特商场展开袭击，根据最新的统计，这次袭击已经导致至少68人死亡，170余人受伤。

中国驻肯尼亚大使馆证实，死者中包括一名38岁的中国女子，她13岁的儿子也在袭击中受伤。

英国外交部则发布声明说，目前已知已有至少三名英国公民在这次袭击中丧生，并说这一数字还可能进行上升。

（编译/责编：伊人）