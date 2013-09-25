巴基斯坦地震死亡人数达到至少208人

Image caption 巴基斯坦阿瓦兰地震已经导致200余人死亡

巴基斯坦官员称，发生在该国西南俾路支省偏远地区的7.7级地震已经导致至少208人死亡。

俾路支省政府发言人布勒迪警告说，死亡人数仍有可能进一步上升。

另外地震还造成至少340人受伤。

地震在巴基斯坦当地时间星期二下午4时29分发生，震中位于俾路支省阿瓦兰市一带，震源深度为20公里。

地震导致海床上升，巴基斯坦靠近阿拉伯海的瓜达尔地区近海在地震后出现一个约30米长，10米高的小岛。

阿瓦兰一名地方官员称，当地约90%的房屋在地震中坍塌，造成严重伤亡。

BBC记者指出，阿瓦兰地区相对贫困，绝大多数民众仍在泥坯房中居住，因此地震造成了严重破坏。

巴基斯坦已经宣布地震灾区进入紧急状态，俾路支省救灾官员称已经从首府奎塔以及邻省调运了医疗设备和帐篷运往灾区。

军方也向灾区派出200多军人和直升飞机，协助救灾行动。

（编译/责编：伊人）