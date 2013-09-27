观察：为何放弃国籍的美国公民人数大增？

Image caption 跟美国护照道别“绝非轻易的决定”。

一本美国护照是多少海外移民眼中的无价之宝，为什么有那么多美国公民愿意主动放弃国籍呢？

这肯定不是一个轻易做下的决定，据信，其中一部分原因是因为新的税法所造成的。

新税法使得不少海外美国人面临放弃国籍的艰难决定。

今年以来，美国公民放弃国籍的人数大幅增加，仅在今年第二季，宣布放弃美国国籍的海外美国人就高达1,131人。

2012年同一期间只有189名居住海外的美国人宣布放弃美国国籍。

和世界各地总数估计约600万的海外美国人相比，放弃美国国籍的海外美国人仍属于极少数，但增加幅度非常惊人。

这是美国联邦官方提供的数字，但原因不明，据猜测税务问题是最大的因素。

海外帐户

从2014年7月1日起，美国国税局的《海外账户纳税法案》生效，要求所有海外金融机构对于50,000美元以上的美国公民帐户进行申报。

如果海外金融机构未能按要求申报账户信息，那么美国将自行扣缴该金融机构30%的收益和利息。

美国国税局估计，美国公民海外资产没有报税造成美国国库每年高达1,000亿美元的损失。

但是这个法案却把许多海外美国人吓出一身冷汗。批评者说美国国税局的目标是富豪级的避税大户，但普通的海外美国人却被迫花时间填表申报或花钱请人代为申报。

对一些海外美国人而言，这是压垮骆驼的最后一根稻草。

难以遵守

住在北欧长达32年，经营翻译和编辑公司的美国人布里吉特（化名）在2011年宣布放弃美国国籍。

“对我而言这并不是要避税什么的，我在这里纳税比在美国更多，真正的问题是美国的税法越来越难以遵守。”

为了符合美国对海外公民税务要求，布里吉特花钱请专业人士代为申报，代价是每年2,000美元。

随着《海外帐户纳税法案》的实施，请人代为申报的花费增加到每年5,000美元，而且越来越多的银行根本不欢迎美国人开帐户。

“现在我终于可以安稳的睡个好觉，不需要担心遵守美国的税法。”

继续坚持

47岁的美国人维多利亚嫁给法国人，住在法国将近20年，她对《海外帐户纳税法案》也深感怀疑。

“法案实施后，我要关闭账户吗？我丈夫要把我从共同账户上除名吗？”

维多利亚没有工作，也没有收入，但奇怪的是她依然要每年花1,000美元请会计帮她申报财产，明年以后这个费用还会增加。

西雅图出生的维多利亚对美国怀有强烈感情，而且经常回去探望父母，她不愿意放弃美国国籍。

“我所认识的海外美国人，每个人都在考虑放弃美国国籍，但只要我有能力我就会继续坚持下去。”

“一直到我实在没有任何办法了，我才会跟美国大使馆预约时间前往办理放弃国籍手续。”

（编译：陈书敏 责编：李莉）