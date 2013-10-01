国际机构警告：反毒品之战归于失败

Image caption 过去20年间，毒品的价格大幅下降，纯度不断提高。

一份最新报告指出，全球的非法毒品目前已经达到过去20年来价格最便宜、纯度最高的阶段。

“毒品政策科学国际中心”的报告说，这意味着，全球的反毒品之战迄今以失败告终。

这份发表在英国“公开医学杂志”的报告是综合了七个由政府资助的国际毒品监测机构的数据所撰写。

七个毒品监测国际机构在过去至少10年的时间内，掌握了大量关于海洛因、可卡因、大麻和鸦片类毒品的价格与纯度的信息。

报告说，现在应当把吸食毒品当作危害公共健康的问题而不是刑事案件问题来看待了。

未能奏效

报告说，毒品在街头巷尾的零售价于1990年至2010年间大幅下降，与此同时，其纯度与效力却不断上升。

例如在欧洲，鸦片类毒品和可卡因的价格在1990年和2010年间分别平均下降了74%和51%。

而自1990年以来，在全球大部分国家和地区，警方所缴获的可卡因、海洛因和大麻的数量也大幅度上升。

报告指出，尽管出现了越来越多关于将毒品合法化以及进行严格限制使用的呼声，但绝大多数国家依然以执法机关的打击行动作为制止毒品的唯一途径。

报告最后总结说，数据表明，以这种方法来控制毒品迄今已经归于失败。