中国强烈谴责炮弹落入驻叙使馆

Image caption 一枚迫击炮弹9月30日落入中国驻叙利亚使馆院内并爆炸。

中国外交部对中国驻叙利亚使馆落入迫击炮弹事件予以“强烈谴责”。

中国外交部发言人洪磊说，中方再次呼吁叙利亚有关各方立即停火止暴，尽早开启对话，结束危机。

洪磊强调，中方对事件感到震惊并予以强烈谴责。

一枚迫击炮弹9月30日落入中国驻叙利亚使馆院内并爆炸，造成一名叙利亚籍雇员受轻伤，馆舍轻微受损。

这是叙利亚冲突爆发两年半以来，中国驻叙利亚大使馆院内首次有炮弹落入。

损坏

新华社说，遭到袭击的大使馆办公楼部分墙体基座脱落，周边门窗也遭到不同程度的损坏。

中国外交部发言人洪磊强烈敦促叙利亚有关各方严格遵守《维也纳外交关系公约》，切实保障中国和各国驻叙利亚外交机构和人员安全。

几天前，包括中国在内的15个安理会成员国一致支持俄罗斯和美国早些时候提出的销毁叙利亚化学武器的决议。

该决议打破了联合国在叙利亚问题上长达两年半的僵局。俄罗斯和中国此前曾三次投票否决西方国家提出的制裁叙利亚阿萨德政权的决议案。

中国外交部长王毅称，北京对联合国安理会通过销毁叙利亚化学武器决议感到欣慰，认为“决议符合政治解决叙利亚问题的大方向”。

王毅对联合国秘书长潘基文称，中国愿意派专家参加销毁叙利亚化学武器进程，并重申政治解决方案是结束叙利亚危机的唯一途经。

（撰稿：萧尔 责编：伊人）