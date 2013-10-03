美国间谍小说家汤姆•克兰西去世

Image caption 汤姆·克兰西是最成功的惊悚小说作家之一。

汤姆·克兰西的出版商企鹅出版社证实说，这位著名的美国间谍小说家周二（10月1日）在其马里兰住家附近的医院去世，享年66岁。

克兰西曾撰写了一系列有关间谍和军事方面的畅销惊悚小说，他的第17本小说“指挥权威”将于今年12月出版。

他的以中情局分析员杰克·莱恩为主人翁的系列间谍小说被好莱坞成功地改变为电影。

英国企鹅出版社副总裁威尔登称赞克兰西是“他的领域内的大师”。

他说，克兰西的作品改变了读者对惊悚小说的看法，英国以及世界的无数小说迷将永远怀念他。

名利双收

曾从事保险业务的克兰西通常利用业余时间写作，他的第一部小说“追猎红色十月号”一出版便获得成功，销售量高达500万册。

克兰西平均一年出版一部小说，写作的成功不但使他成为一个家喻户晓的人物，也给他带来了巨大的财富。

他曾以4780万美元的收入登上了2002年福布斯名人财富榜的第十。

企鹅出版社总裁海尔德说，克兰西总是能够走在新闻浪潮之前，他具有惊人的预见性。

他说，每出版一本克兰西的小说都是一次令人感到惊心动魄的时刻。