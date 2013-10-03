全球大学排名 港大北大清华进前50

Image caption 全球最好的大学仍然集中在美国和英国

英国《泰晤士报》推出一年一度的全球大学排名榜，香港大学、北京大学和清华大学是前50名内仅有的三所中国大学。

与往年一样，美国和英国大学占据了排行榜的前十名。今年占据榜首位置的仍然是美国加州理工学院，哈佛大学和牛津大学分别是亚军和季军。

前20名中仅有两所非英美大学——瑞士联邦理工学院（第14位）和多伦多大学（第20位）

《泰晤士报》的排行榜上共有全球400所大学，而在前200名中就有77所美国大学和31所英国大学。

香港大学排名第43位，是排名最高的中国大学。北京大学和清华大学分别排名第45位和第50位。

东京大学（第23位）是排名最高的亚洲大学，新加坡国立大学（第26位）紧随其后。首尔国立大学（第44位）排名正在香港大学和北京大学之间。

在排行榜前200名内只有五所中国大学，除前面已经提及的港大、北大和清华外，仅有香港科技大学（第57位）和香港中文大学（第109位）。

（撰稿/责编：伊人）