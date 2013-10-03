土耳其“很可能”与中国签署导弹合约

图像加注文字， 中国精密机械进出口公司赢得为土耳其制造远程防空和导弹防御系统的竞标。

土耳其国防工业高级官员周四（3日）表示，土耳其很可能与中国公司签署价值34亿美元的导弹系统交易合约。

这家中国公司曾因为违反“伊朗朝鲜叙利亚禁止核武扩散法案”而被列入美国制裁名单。因此这项交易已经造成美国与土耳其关系紧张。

面对叙利亚内战不断蔓延以及中东局势越来越不稳定，土耳其认为有必要加强自身的防空能力。

土耳其国防工业副部长巴雅尔在安卡拉向记者表示，土耳其有可能在6个月内与中国精密机械进出口总公司达成导弹交易。

该公司提出的FD-2000（红旗9）防空导弹系统联合生产合约，赢得与土耳其的优先议约权。

这是中国供应商首次赢得北约成员国先进武器的大订单，击败了竞争的美国、俄罗斯和西欧制造商。

尽管美国和北约提出反对，土耳其国防部长耶尔马兹在接受当地《祖国报》采访时表示，“中国人给我们最优惠的价格。“他还解释，中国制造商也同意与土耳其共同制造。

耶尔马兹表示，“我们也提出了合资生产与技术转让的要求，如果其他国家无法给我们承诺，那么我们也只好去寻找愿意的厂商。”

土耳其为北大西洋公约组织的成员国，对美国及北约来说也是关键的战略地区。

北约提出，中国制的导弹系统有可能和其他同盟国的系统不兼容并涉及安全问题。

巴雅尔表示，土耳其不会与中国共享北约防卫系统的信息。土耳其也不受美国制裁这家中国公司的约束，因为这不是联合国的制裁措施。

他表示，“我们将与我们最初选择的中国公司签署合约。这是一个极大的可能性。”

他披露，如果达成交易，导弹系统的大部分生产将在土耳其进行。

这项交易显示，中国庞大的国防工业也正在准备成为高科技武器的低价供应商。

斯德哥尔摩国际和平研究所的中国军火出口研究员布劳纳说，“如果真能成交，我认为非常重要。这当然会是一项具有立里程碑意义的交易。”

即使土耳其最后在压力下没有签署这项合同，一些中国和外国评论家指出，这对北京当局来说仍可说是一个象征性的胜利。

斯德哥尔摩国际和平研究所说，2008年到2012年的5年间，中国已取代英国，成为世界第五大军火出口国。

（撰稿/责编：路西）