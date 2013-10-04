意大利续捞偷渡遇难者尸体料死者人数续增

Image caption 意大利南部的兰佩杜萨岛被认为是非洲偷渡客进入欧盟的桥头堡。

意大利潜水员继续在南部一艘失事沉没的偷渡船附近搜寻打捞尸体。

这艘偷渡船周四（10月3日）在离意大利兰佩杜萨岛海岸1公里处起火沉没。

目前有155人获救，打捞起111具尸体，仍有约200名当时在船上的人下落不明。

据信有数十具尸体扔在水下40米深处海底的船舱内；意大利官方预计船内还有大约100具尸体。

联合国难民事务高级公署称，偷渡船上有大约500人，大部分来自非洲厄立特里亚和索马里。

意大利媒体报道说，由于海浪太大，搜救行动曾暂时中断，现在重新恢复。

意大利内政部长说，这艘船的船长已经被捕。这名35岁的突尼斯人今年四月被意大利驱逐出境。

周五，意大利所有的学校都下半旗，师生为遇难者默哀一分钟。

BBC在罗马报道的记者阿兰·约翰斯通说，每年这个季节是地中海相对风平浪静的时候，每天都有船只载着非洲和中东地区的移民到达意大利南部海岸。

他说这些船只往往超载，船上十分拥挤，而且也不适合在海里航行。

（编译：郱书 责编：顾垠）