伊朗最高精神领袖支持鲁哈尼纽约对话

Image caption 伊朗最高领袖哈梅内伊对伊朗总统鲁哈尼在纽约展开对美外交表示基本赞同。

伊朗最高领袖哈梅内伊对伊朗总统鲁哈尼在纽约展开对美外交表示赞同。

但他也补充说，有一些事情“是欠妥的”。

哈梅内伊首次在其网站上说，“我们支持政府的外交主动，并重视这次行程中的有关活动。”

伊朗总统鲁哈尼在纽约与美国总统奥巴马进行了一次电话交谈，目的是打破在伊朗核谈判方面的紧张局势。

这是两国总统30多年来的首次交谈。

而在伊朗核问题上持强硬态度的代表人物之一、以色列总理内塔尼亚胡把鲁哈尼称为“披着羊皮的狼”。

“没有信任”

当鲁哈尼从纽约返回德黑兰机场时，遭遇高呼“美国该死”的伊朗强硬派人士示威。

哈梅内伊周六（10月5日）在其网站上的评论中，没有说明鲁哈尼纽约之行什么是“欠妥的”。

他说：“我们对美国人感到悲观，不能信任他们。”

“美国政府不值得信任，这是一个目中无人、不可理喻和背信弃义的政府。”

伊朗将和几大国际强国在10月15日举行有实质意义的会谈，鲁哈尼承诺将拿出伊朗方面的方案。

他此前曾表示，希望在3至6个月内就核问题同国际社会达成协议。

（编译/责编：立行）