卡尔扎伊：北约驻军十年阿富汗仍深陷苦难

Image caption 阿富汗总统卡尔扎伊在很多问题上与美国有分歧

阿富汗总统卡尔扎伊批评北约没有为阿富汗带来和平与稳定，反而是国家血雨腥风，人民伤亡惨重的原因。

卡尔扎伊在接受BBC记者采访时表示，“在保安层面，北约驻军恰恰是阿富汗深陷苦难、大量伤亡的原因，完全没有任何成绩可言，因为阿富汗仍然不安全。”

卡尔扎伊认为，北约错误地将打击重点放在阿富汗的村落地区，而不是在巴基斯坦的塔利班藏身之所。

目前距离阿富汗总统大选只有半年时间，卡尔扎伊届时将离职。

卡尔扎伊说，阿富汗只有部分地区安全并不足以令人高兴，因为这并不是人们希望看到的。

“我们要的是绝对的安全，彻底地反恐战争。”

工作重点

在谈及他所剩不多的任期时，卡尔扎伊表示，他的工作重点是为阿富汗带来和平与安全，包括与塔利班达成协议共享权利。

卡尔扎伊透露，塔利班也是阿富汗人，在阿富汗总统和政府能够任命的职务范围，都欢迎塔利班参与。“但是在只有阿富汗人民通过选举才可以任命的国家关键职务，塔利班也必须通过参加选举来参与。”

阿富汗自2001年推翻塔利班政权以来走过了漫长的重建道路。

而总统卡尔扎伊在与美国以及北约的合作过程中也经常发生矛盾；在打击塔利班、重建等一系列重大问题上，他往往与美国有不同的看法。

（编译：罗玲 责编：顾垠 ）