习近平与普京会面 总结中俄关系

Image caption 新华社报道两国习近平普京在“亲密热情的气氛中”会面

中国国家主席习近平周一（７日）在亚太经合组织APEC会议期间与俄罗斯总统普京会面，论及两国关系和叙利亚局势。

中国官方新华社报道称，“两国元首在亲密热情的气氛中就中俄全面战略协作伙伴关系及共同关心的问题交换意见。”

习近平说，中俄在亚太拥有广泛共同利益。中方愿同俄方加强协调和配合，共同维护亚太安全稳定和发展繁荣。

而俄国媒体报道说，普京则认为，毫无疑问，今年中俄关系最关键的事情是习近平成功访问俄罗斯并签署了30项协议。

普京还谈到中俄在国际问题上的合作所取得的成功，“双方在非常困难的的问题上达成了一致意见，而最近的例子就是叙利亚问题。”

经济前景

此前，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上发表演讲，谈及中国的经济问题。

习近平说，对中国经济面临的问题和挑战保持着清醒认识，对外部环境可能带来的冲击高度关注，正在采取稳妥应对措施防患于未然。

习近平警告，“中国是一个大国，决不能在根本性问题上出现颠覆性错误，一旦出现就无法挽回、无法弥补。”

面对中国经济存在的问题和挑战，习近平表示，中国对需求下滑、产能过剩、地方债务、影子银行等问题和挑战保持着清醒认识，对外部环境可能带来的冲击高度关注，正在采取稳妥应对措施，防患于未然。

而在本次会议期间的另一次讲话中，习近平则谈到对当前世界经济的看法。

他说，当前世界经济形势总体朝好的方向发展，但不稳定不确定因素依然突出，实现世界经济全面复苏和健康成长仍然面临严峻挑战。

他希望亚太经合组织“展示勇气和决心，发挥引领和协调作用，维护和发展开放型世界经济，推动亚太地区继续在世界经济复苏方面发挥引擎作用。”

（编译：罗玲 责编：顾垠）