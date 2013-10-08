巴西教师抗议活动转为暴力冲突
- 2013年 10月 8日
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在巴西城市里约和圣保罗，支持教师加薪的抗议民众和警方之间发生了暴力冲突。
在里约举行的超过一万人的抗议游行原本是和平的，但当天色黑下来时，一些示威者开始向公共建筑投掷燃烧瓶，防暴警察随之发射瓦斯弹试图驱散人群。
圣保罗的抗议示威情况和里约类似，当许多蒙面的示威者开始冲击周围的银行时警方以催泪弹进行介入。
在里约，一些示威者冲进银行，试图砸开取款机。示威者放火焚烧了一辆巴士，并使用从银行抢来的家具设置路障，同警方展开对峙。
一些无政府主义示威者将暴力行动归咎于警方。他们说，哪里有警察，哪里就有暴力，他们从来不信任警察。
巴西教师的加薪要求已经提出了两个多月。据报参加这次抗议示威的人数达到五万，但警方称，游行人数只有一万。
对于即将举办2014世界杯和2016奥运会的巴西政府来说，城市安全是其所面临的一个严峻挑战。