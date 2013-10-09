简讯：海地霍乱受害者起诉联合国

海地霍乱受害者的代理律师在纽约向法院提出诉讼，控告联合国维和士兵2010年将霍乱带到海地。

他们指控2010年联合国尼泊尔籍维和士兵不小心将霍乱传入海地，造成最近历史上最大规模的霍乱疫情，导致当地数十万人染病，8千多人死亡。

律师要求联合国赔偿每位死难者家庭10万美元，每位染病者5万美元。

早些时候已经拒绝赔偿的联合国代表表示，联合国有司法豁免权。

霍乱调查人员认为，当年尼泊尔霍乱流行。而当时联合国尼泊尔籍维和士兵的军营排出的污水携带的霍乱病菌可能导致了后来海地霍乱疫情爆发。

（编译：立行 /责编：李莉）