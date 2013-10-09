崔天凯：日本并非仅仅因挨核弹而战败

中国驻美国大使崔天凯指出，日本应当意识到，日本在1945年战败“并非仅仅”因为挨美国的原子弹轰炸，日本不应挑战二战战后秩序。

中日关系近来因钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）主权争议而变得紧张。

崔天凯表示，类似的历史认知可能是亚洲两个最大经济体之间“最重要的问题”。

崔天凯批评说，一些日本政客认为日本在1945年仅仅因为广岛和长崎遭到美国原子弹袭击而被迫投降的看法“是非常错误和危险的”。

原子弹

崔天凯在霍普金斯大学高级国际问题研究院发表讲话时说，日本人认为，如果当年他们不激怒美国人，一切都不会有问题，他们也不必顾及其它国家的看法。

但崔天凯指出：“日本在第二次世界大战中战败，不仅仅是因为美国扔下的两颗原子弹，而且还因为所有热爱和平、反法西斯主义国家和人民，当然包括中国和美国人民在内的联合国人民的共同努力。”

法新社引述崔天凯说，“我认为，日本政治家应当意识到，这是战后国际秩序，日本不能对此提出挑战”。

1945年8月6日，一架美国B29轰炸机在广岛投下了一枚原子弹。3天后，美军又在长崎投下另一枚原子弹。8月15日，日本宣布无条件投降。

美国及其盟国一直强调说，这两枚原子弹加速了日本的投降，避免了数以百万计士兵和平民的死亡。

军国主义

日本首相安倍晋三9月曾在美国智库哈德森研究所发表演讲时不满国际社会对日本右倾化的指摘，称“如果想把我叫做右翼军国主义者，那就请便吧”。

中国外交部发言人洪磊对此回应说，日本领导人应正视和反省历史，以实际行动取信于国际社会。

在东亚，二战遗留的历史问题仍然困扰着中日韩等国家的外交关系发展。中国和韩国不时抨击日本对二战期间侵略亚洲国家的军国主义扩张行动没有足够的忏悔。

日本政府已就20世纪对亚洲国家造成的“巨大破坏和痛苦”表示道歉，有东京官员因此抨击北京和首尔方面，有意使中日和韩日双边关系陷入紧张。

美国和中国都是联合国安理会拥有否决权的五个常任理事国之一。自2004年以来，日本企图借安理会改造的机会积极争取成为常任理事国，但遭到中国、韩国和朝鲜的明确反对。

日本首相安倍晋三称，日本在中国声称拥有主权的东中国海内一组群岛问题上绝不让步。这些岛屿在日本被称作尖阁列岛，中国称其为钓鱼岛。

（编译：萧尔 责编：伊人）

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读者反馈

崔天凯想要说什么？逻辑混乱。

战后世界秩序是什么？是和平，是以美国为首的世界爱好和平的人们，维持这个秩序。日本多少年来一直是和平秩序的维持者。

崔天凯所说的世界秩序，莫非就是瓜分地盘？二战60年该中国得到的都已得到，比如台湾；该日本管辖的日本也一直管辖着。60年了，没有疑问。

突然有一天，中国觉得自己强大了，想找一个称霸海洋的突破口，于是，挥舞历史的棍子，时不时地敲打战败日本。难道这就是崔天凯所说的世界秩序？难道菲、越与中对峙也是他国挑战世界秩序？难道二战后的中国内战也是爱和平？崔以及中国政府一直拿挑战二战秩序的大帽子来压日本，想借以挑发事隔半世纪以久的惨痛历史对峙。却没有引起世界共鸣。<br><strong>zhenshi, 北京</strong><br/>