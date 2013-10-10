斯诺登父亲抵达莫斯科看望儿子

Image caption 朗·斯诺登（右）在机场受到库切连科的迎接

逃亡俄国的前美国情报机构雇员爱德华·斯诺登的父亲朗·斯诺登星期四（10月10日）抵达莫斯科，前去看望儿子。

朗·斯诺登在抵达莫斯科机场时受到爱德华·斯诺登的律师库切连纳的迎接。

他在库切连纳陪同下对记者们发表谈话说，他对自己的儿子能够获得安全和自由“极为感激”。

他还说，他到这里来是为了更多地了解儿子的情况，了解他的处境和身体状况，并且讨论有关的法律选择。

朗·斯诺登在谈到爱德华·斯诺登未来去向时说，“我不清楚我的儿子是不是会返回美国，这要由他来决定，他是成年人。”

获俄国庇护

前美国情报部门雇员爱德华·斯诺登在今年5月20日逃到香港，向媒体泄露了大量有关美国和英国情报机关监听网络和电话的有关信息。

6月23日，爱德华·斯诺登乘坐俄罗斯航空公司航班离开香港飞抵莫斯科，随后在莫斯科机场中转区域滞留一个多月。

他在获得俄罗斯的避难许可之后，于8月1日离开莫斯科机场进入俄罗斯。

爱德华·斯诺登在美国受到盗窃美国政府资料、未经授权泄露国防信息和故意泄露机密情报的指控。

朗·斯诺登曾经赞扬儿子披露“事实”的行动，并形容他付出了巨大的牺牲。

朗·斯诺登还表示，他担心爱德华·斯诺登如果返回美国将不会受到公平的审判。

（编译：跃生 责编：路西）