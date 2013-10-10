美核武司令因涉赌场假筹码遭解职

Image caption 贾尔迪纳已被禁止履行一切与核武相关的职务。

美国海军发言人说，负责掌管美国核武库的美国战略司令部副司令、海军中将贾尔迪纳已被解职。

该发言人说，贾尔迪纳被控涉及艾奥瓦州一家赌场的假筹码事件而遭到当局调查。

贾尔迪纳被控在这家赌场使用了“相当数量的”假筹码。

美国海军首席发言人科比说，贾尔迪纳目前仍是战略司令部的一员，但他已被禁止履行一切与核武器相关的职务。

美国战略司令部位于内布拉斯加州奥马哈市的奥富特空军基地，是美军的核武作战单位，掌管海空军的核弹、部署在陆地上的核弹，以及太空行动和网络战争。

在贾尔迪纳原来是美军潜艇军官，曾担任太平洋舰队副司令，2011年12月起担任美国战略司令部副司令。

艾奥瓦州警方刑事侦缉处探员戴尔表示，贾尔迪纳涉及在赌场使用了相当数量的假筹码。戴尔说，警方很快就查了出来并采取了行动。

目前不清楚贾尔迪纳在赌场的活动是否对国家安全或战略司令部造成威胁。

今年以来，美国军方曾多次出现涉及核武管理的事件。

8月份，蒙大拿州莫尔斯特罗姆空军基地一枚核弹未能通过安全检测，一名高级安全官员被解职。

5月份，北达科他州迈诺特空军基地负责维护核弹的17名军官因违反安全规定而被解职。

（编译/责编：萧尔）