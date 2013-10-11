李克强访泰 推销中国高铁技术

Image caption 李克强在周五（11日）与泰国总理英拉·西那瓦举行会谈后出席记者招待会。

中国总理李克强周五（11日）对泰国展开为期三天的访问，以加强双边关系，并为中国的高铁技术输出寻找商业机会。

李克强还成为10多年来在泰国议会演讲的首位外国领导人。

他的演讲凸现了中国在东南亚日益增加的影响力。一周前，中国国家主席习近平在印尼国会上发表首位外国元首演讲。

李克强告诉泰国议员，泰中两国在2015年底之前将把双边贸易增加至一千亿美元，并说中国将购买更多的泰国农产品。

他说：“今后五年里，中国将从泰国进口一百万吨大米，同时进口更多的橡胶。”

泰国政府一直在努力向外销售国内囤积的大米。这些大米是泰国总理英拉·西那瓦推行的高价收购大米计划积累下来的。该计划自从2011年开始实施以来损失至少44亿美元。

由于泰国政府无法向国际市场出售这些高价大米使得印度和越南的大米出口量超过了泰国。

最近几个月，泰国的橡胶种植工人举行了一系列的街头示威，要求政府抬高橡胶收购价格，自从2011年橡胶价格在国际市场达到顶峰后因全球经济放缓而一路下滑。

今年三月出任总理一职的李克强在泰国议会演讲时，除了提出要增加收购泰国大米和橡胶外，他还呼吁泰国议员支持中国的高铁技术输出。

星期六，李克强将为曼谷举办的一个有关中国高铁系统的展览剪彩。

泰中两国政府还将签署在铁路项目、投资、能源、文化和其它领域合作的谅解备忘录。

泰国总理英拉在与李克强会见后对记者说：“中国表示有兴趣帮助（我们）发展高铁。在这一点上，泰国原则上愿意在政府层面上与他们展开合作，并请求用（我们的）农产品来支付部分开销。”

上个月，泰国议会批准为大型交通项目贷款700亿美元，其中包括建设四条高铁线路，连接曼谷与其它主要城市，同时增建更多双向铁轨线路，以缓解泰国对公路交通的过分依赖。

此外，中国媒体还报道，李克强在泰国议会发表演讲时特别提到中国国产贺岁片《泰囧》，突出中泰一家亲，并提出为“亲上加亲”做文章。

他说：“我不是为这部片子做广告，我是为中泰友谊做广告。”

李克强还将前往泰国北部清迈访问，周日将离开泰国前往越南访问。

（撰稿/责编：尚清）