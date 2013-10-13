国际红十字会人员在叙利亚遭绑架

Image caption 国际红十字会指出，在叙利亚从事救援任务日益危险和困难。

国际红十字会称，一组武装分子在叙利亚西北部绑架了6名红十字会工作人员及另一名红新月会志愿者。

红十字会发言人说，他们目前还没有与绑架者取得联系； 发言人指出，向叙利亚各地运送救护人员以便向战火中的难民提供援助的工作已经变得日益困难。

国际红十字还呼吁绑架者尽快无条件释放红十字和红新月会工作人员。

早些时候，叙利亚政府媒体报道称，有反政府武装组织向公路上行驶的红十字会车辆开枪。

国际红十字会表示，所有遭到绑架的红十字会人员事发时都乘坐明显标明红十字和红新月标志的车辆。

伏击事件

据悉，遭遇绑架的一队红十字工作人员是在完成一项救助任务后返回大马士革途中遇伏的。

目前不清楚是哪个或哪些组织参与了这次伏击绑架行动。

叙利亚官方电视称绑架者是“武装恐怖分子”。

BBC驻贝鲁特记者缪尔介绍说，事发地区存在着一些反政府伊斯兰极端主义武装。

最新绑架事件进一步显示在叙利亚从事人道援助的危险与困难。

上个月，联合国统计称自从2014年叙利亚内战开始以来，至少有800万叙利亚人因战乱流离失所。

（编译/责编： 晧宇）