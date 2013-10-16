路透社：中石油前印尼公司主管接受调查

Image caption 此前中国石油集团的海外业务高管无人涉及腐败指控。

消息人士说，中国政府正在调查中油国际(印度尼西亚)公司前总经理，数周前当局宣布对中国石油集团其他前高管进行腐败调查。

三名熟悉中国石油业的消息人士向路透社透露，几个星期前，中国石油集团免去了魏志刚的中油国际(印度尼西亚)总经理职务，当时中石油一些高管正在接受调查。

不过，中国石油集团的发言人说不清楚对魏志刚的调查，不能对此传闻作评论。

中国石油集团及其母公司中国石油天然气勘探开发公司（中石油）成为近年来中国最大规模的针对国有企业的反腐调查的目标。此前中国石油集团的海外业务高管无人涉及腐败指控。

一名消息人士说，中油国际(印度尼西亚)公司前总经理目前在接受调查，他已经被撤去总经理职务。第二个消息人士说，接替他的人已经被派到印度尼西亚。

三名消息人士都说，中国石油海外勘探开发公司总地质师薛良清是接替魏志刚的人选。

印度尼西亚能源监管机构SKKMigas对记者提问答复说，魏志刚离开印尼因为他的签证已经多次延长，超出了对在该国石油行业任职的限度。

该机构发言人证实说，他们已经了解到中国石油集团已经任命薛良清担任中油国际(印度尼西亚)公司总经理。

中油国际(印度尼西亚)公司的发言人说她不能对此消息发布评论。

印度尼西亚能源监管机构SKKMigas也因为涉及腐败丑闻而受到影响，最近该机构的前任主管受到腐败调查。

(编译：横路；责编：李莉)