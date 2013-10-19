韩亚空难：涉撞死叶梦园消防员不被起诉

Image caption 叶梦圆（左）与王琳佳生前是好友。

美国加利福尼亚州检察官宣布，涉嫌在旧金山韩亚航空空难中驾驶消防车碾压16岁中国女学生叶梦园致死的消防员将不被起诉。

圣马特奥县地方检察官瓦格斯塔夫星期五（10月18日）发表声明说，叶梦园之死“是悲惨的意外”，不涉及刑事犯罪。

今年7月6日，韩亚航空OZ214班机降落旧金山机场时坠毁，原本生还的叶梦园遭灭火泡沫覆盖，继而被消防车碾压丧生。

失事的波音777客机从首尔出发，事发时载有307名乘客和机组人员。事故造成中国浙江衢州市江山中学叶梦园等三名女生死亡、180人受伤。

当局对叶梦园进行尸检后结论，叶梦园事发时被抛出飞机外，但仍然生存。她是死于后来遭受的内伤，伤势与遭汽车碾压一致。

Image caption 坠毁的韩亚航空客机上大多数乘客为中国公民。

叶梦园家属在美国的代表律师塔里克尼对检察官不提公诉不感到意外。他说，刑事起诉绝非这起事件的重点，家属们希望的是遵循民事途径追究责任。

叶梦园事发时随同江山中学团队到美国参加暑期夏令营，叶梦园与16岁同学王琳佳当场丧生，同校15岁女生刘亦芃住院抢救数天后不治。

《星岛日报美西版》此前报道，叶梦园、王琳佳与刘亦芃的家属共同委托了塔里克尼和华裔律师牛伟立等三人组成的律师团，代表三名死者在美国进行后续维权追讨工作。

另一方面，美国当局针对空难的调查仍在进行。

（编译／责编：叶靖斯）

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