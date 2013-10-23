底特律申请破产案进入联邦法院程序

Image caption 底特律的欠债高达180亿美元是美国史上规模最大的城市申请破产保护案件。

美国联邦法官周三(23日)听审美国底特律的申请破产一案，决定这个城市是否符合破产保护的条件。

底特律欠债高达180亿美元，是美国史上规模最大的城市申请破产保护案件。

工会组织和养老基金会的代表为保护前市政府员工应得的款项，将会在法庭上反对此申请破产保护案件。

他们表示市政府并没有适当的和债权人沟通。.

争议焦点

根据工会组织及养老基金会，底特律的紧急财务管理人欧尔在提出申请破产保护前，并没有举行正式的协调会议。

他们表示，底特律并没有完全破产，而且还有一些可转卖的资产在手，其中包括底特律美术馆里的名画。

底特律的紧急财务管理人表示，他们已用十足诚意来交涉，但目前看来，申请破产是唯一可以解决底特律180亿美元债务的唯一办法。

底特律的债务中有超过一半是要支付给退休员工的款项，包括医疗费用和养老金的发放。

专精于破产法的美国密歇根大学教授约翰·伯韬表示：“他们在庭上交锋的议点可能会是偿还负债的能力，以及沟通协调时的诚意。”

双方的律师将会在联邦破产法官史蒂文·罗德面前提出各自的证据及证人。

法官会在未来的3周内安排10天的时间供双方举证，即使听审不会花到这么多时间。

接着法官将决定，底特律是否适用于美国破产法第九章，可重组其债务并受到破产保护。

今年5月时，欧文就曾提出一份关于底特律财务状况的报告。

报告表示，从2008年至2012年间，底特律每年的支出都超过收入，平均每年约亏损1亿美元。

(编译：思翰 责编：路西)

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