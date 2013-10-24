就默克尔电话监听指称德国召见美国大使

Image caption 默克尔是最近一个被指称受监听的美国盟邦领导人。

德国就总理默克尔手机可能被美国情报部门监听一事召见美国驻德国大使。

德国外交部长基多威斯特威勒(Guido Westerwelle)今天（24日）晚些时候将同美国大使约翰·埃默森（John B. Emerson）见面。

此举被认为是密切盟国间极不寻常的一个举动。

德国总理默克尔已经要求美国就其手机被监听的指称给出“全面的解释”。

德国总理手机被监听一事很可能为今天召开的欧盟峰会蒙上阴影。

周三，德国总理默克尔打电话给美国总统奥巴马，对美国情报部门可能监听她的手机表示强烈不满。

默克尔向奥巴马表示“这种做法是完全不能接受的”。

白宫说，奥巴马总统告诉默克尔美国情报部门不会监控她的通话，今后也不会这样做。

不过，美国过去是否曾经监听默克尔电讯联络这个问题并不清楚。

欧盟一位高级官员说，美国的做法已经让人受够了。有呼吁将美国监听盟友的问题提到此次欧盟峰会的议程。

欧盟此次峰会原本要讨论欧洲的经济恢复和移民问题。

（编译：李莉 责编：铃兰）