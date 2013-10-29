美众院情报委员会就窃听争议举行听证会

Image caption 美国国家情报总监克莱佩出席了听证会

美国国家情报总监克莱佩在星期二（10月29日）举行的众议院情报委员会听证会上说，搞清楚外国领导人的意图是美国情报工作的一项关键任务。

但是克莱佩对众议院情报委员会说，美国不会不加分辨地对各国采取间谍行动。

在美国国会举行这次听证会之前，国际媒体广泛报道了有关美国国家安全局监听友好国家领导人、外交官和普通公民通讯联系的消息，这些国家包括巴西、法国、德国、墨西哥和西班牙。

但是同时在听证会上作证的美国国家安全局局长亚历山大说，法国、西班牙和意大利媒体有关美国国家安全局收集成百上千万个电话信息的报道是“完全不真实的”。

“分享情报”

他还说，美国以外的新闻媒体提到的那些信息资料实际上有许多都是由欧洲情报机构收集的，只是后来由美国国家安全局分享。

有关美国情报部门大量窃听友好国家领导人和公民通讯联系的报道使美国总统奥巴马受到严厉批评。

奥巴马在接受一次电视采访时说，美国国家安全部门的运作方式目前正在受到重新评估，以确保国家安全局日益增加的技术能力得到控制。

在美国国会众议院星期二举行听证会之前，美国参议院情报委员会主席范斯坦曾呼吁停止对盟国领导人采取窃听措施。

范斯坦女士发表声明说，对于美国国家安全局收集美国盟国领导人情报的行动来说，她是“完全反对的”。

（编译：跃生 责编：路西）

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