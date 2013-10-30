加州著名辣椒酱厂被指味道难闻遭起诉

Image caption 是拉差是一种畅销全球的泰国辣椒酱。

美国加州城市尔文戴尔起诉当地一家知名辣椒酱工厂辣气熏天，导致该地令人难以居住。

汇丰食品厂生产的泰国是拉差辣椒酱畅销全球，更是美国众多亚裔人餐桌上不可或缺的伴侣，甚至曾有亚裔宇航员将其带上太空。加州最近还举行过一次是拉差文化节。

但是尔文戴尔市政府官员说，当地居民抱怨辣椒工厂的气味导致他们眼睛痛、喉咙难受以及头疼，即使呆在屋内也无法躲避这股气味。

政府的起诉书说，辣椒厂的气味极为难闻而强烈，迫使当地居民把户外运动改为户内进行，有的居民甚至被迫移居外地躲避。

尔文戴尔市的起诉书说，法庭应当在汇丰食品厂提交减低气味的计划之前，禁止工厂继续生产辣椒酱。

汇丰食品厂表示，他们将努力解决这一问题，并说，目前他们尚未收到法庭的传票。

据尔文戴尔市检察长说，汇丰食品厂和市政府之间的关系一直不错，但最近他们否认辣椒酱味道难闻，并宣称工厂工人从未有过抱怨，双方之间的关系才开始恶化。

汇丰食品厂的创办人陈德说，工厂已经安装了过滤器以防止辣味外散。如果要想更好的解决这一问题，可能还需要更多的时间。

（编译：沙漠 责编：伊人）