德国即将允许出生证填写第三性别

2013年11月1日

图像加注文字， 每2000个新生婴儿中就有一个是双性人。

德国将成为欧洲第一个允许在婴儿出生证填写第三性别的国家。

对于同时具有男女性别体征的婴儿，其父母将可以在性别栏目上填写“未确定性别”。

此举是为了减缓此类婴儿的父母所面临的压力，他们通常需要立刻做出对婴儿进行手术的决定，以选择在出生证性别一栏为婴儿填写“男”或“女”。

每2000新生婴儿中便有一个同时具备男女性别体征。

此种人类群体由于具备男女性别的混合染色体，甚至同时具备用来识别人类性别的两性器官，而被称为“双性人”。

冲击

这是德国政府对以往的一些此类案例进行审议后做出的决定。其中的一些案例揭示了当事人所遭遇的巨大不幸。

其中一个案例的当事人在被迫做了性别选择手术多年之后说：“我既不是男人，也不是女人，而是那种在医生的手术刀下被拼凑出来的东西，肉体与精神伤痕累累”。

德国现有护照在性别栏目上必须填写“男性”（M）或“女性”（F），内政部说，新法律出台后，德国护照在性别一栏上将出现为“双性”人设置的第三选择“X”。

目前尚不清楚，此举将对德国的婚姻法及性伴侣法产生怎样的影响。