日俄接近：外长防长会谈东京展开

Image caption 日本政府希望通过这次日俄2加2会谈，在经济和安全方面构筑双方信赖关系。

日本与俄罗斯首次外长、防长（2加2）会谈周六（11月2日）在东京展开，这是日本与军事同盟美国和澳大利亚不定期举行同类2加2会谈以外，首次与第三国展开同一机制，而且是与至今没签订《和平友好条约》的俄罗斯，迅速升华的日俄关系成为日本各大传媒关注、议论的新焦点。

官方电视台NHK说，日俄迅速接近的最大要素是“彼此心照不宣的中国崛起意识，俄罗斯持有可能被中国庞大人口和经济力量吞噬的危机感，总统普京避免一边倒向中国，宁愿选择更有战略平衡的外交，也看准了俄罗斯在中日关系恶化中的契机”。

NHK指出，对日本来说，与俄罗斯的关系有利于能源、安全等方面的国家利益。

可能展示进展

日本外相岸田文雄、防卫大臣小野寺五典和俄罗斯外长拉夫罗夫、国防部长绍伊古周六在东京外务省饭仓公馆开始的2加2会谈预定讨论东亚安全环境、加强日本自卫队与俄罗斯军队包括训练和海洋安全方面的合作关系等。会谈后双方将举行联合记者会，随后拉夫罗夫和绍伊古将与日本首相安倍晋三会谈。

日本政府希望通过这次日俄2加2会谈，在经济和安全方面构筑双方信赖关系，为推进北方四岛领土主权谈判创造合适的环境。据日本传媒报道，俄罗斯政府可能要求日方说明日美导弹防御体制等。

从2加2会谈开始前一天，日俄外长、防长已分别在东京会谈中取得的成果来看，日俄2加2会谈结束时，对外展示的成果可能像饭仓公馆庭院里正变色的秋叶一样，显示日俄1956年建交以来停滞不前的关系出现变化。

双边会谈先行

周五晚日俄外长在饭仓公馆的双边会谈中已达成协议，明年1月底至2月上旬期间举行两国副部长级的领土纠纷谈判，并同意实质谈判从明年8月莫斯科开始，以后轮流在莫斯科与东京之间交替举行。两外长还同意加强两国政治对话、岸田明年春天访问俄罗斯等。

与外长会谈并行，日俄防长周五也在东京防卫省内举行了双边会谈，双方确认了加强安全合作的共识，日方事后说明，会谈中俄方接受了日方说明的行使集体自卫权和解释宪法，以及安倍的安保政策。

普京战略主导

日俄迅速接近基于俄罗斯总统普京的战略思维，综合日本传媒报道，基于普京显示有意归还日本北方四岛中至少两岛的主权，安倍与普京过去半年来已会谈4次，这次2加2会谈也是日俄首脑今年4月会谈时敲定的。

日俄至二战为止多次交战，日本北方面临俄罗斯的齿舞、色丹、择捉、国后四岛更在二战结束时被俄罗斯占领。1956年日本与俄罗斯前身苏联建交，但因北方四岛主权纠纷，两国一直没签订《和平友好条约》，俄罗斯对北方四岛主权态度松动从前总统叶利钦政权开始，但伴随俄罗斯经济起伏摇摆不定，被日本视为热爱日本文化的普京首次执政时已展示有意与日本谈判四岛主权的立场，再次执政后显示得更具体。

普京刚当选美国《福布斯》杂志2013年世界最具影响力的人物，在亚太正趋领土纠纷干戈相向的潮流中，普京是否逆流、以两岛主权换取国家更大利益的战略思维如何展开，这次日俄2加2会谈可能是个开端。

（责编：萧尔）

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读者反馈

作秀，感觉不到有什么实质意义。不过增加交流，还是对解决领土问题有帮助的。解决北方四岛问题，一个字，难。主要原因是日本缺少有战略眼光和正义感的政治家，大部分人只关心自己的选票。就像靖国神社问题，不是政治家喜欢战犯，仅仅是用以增加选票和缺少正义感而已。老百姓则是脱亚入欧，轻视亚洲国家，看不得亚洲国家和它平起平坐，对奉它为首追随它的亚洲国家很照顾，所以跟中国韩国无法做到和谐。如果中国韩国肯跟着日本的屁股后面转，就像英国追随美国一样，东亚满可以达到和平的。这个年代是不是也可以考虑曲线救国，一句老话，委曲才可以求全。

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