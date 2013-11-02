美无人机杀塔利班首领“终结和平进程”

2013年11月2日

图像加注文字， 马哈苏德（左）被美国无人机打死。

巴基斯坦内政部长表示，美国无人机炸死塔利班武装分支首领马哈苏德摧毁了巴基斯坦刚开始的和平进程。

巴基斯坦内政部长尼萨尔表示，“这不是杀死一个人而已，整个和平进程都死了。”

巴基斯坦外交部长还召见美国大使，抗议星期五美国无人机炸死塔利班武装分支首领马哈苏德一事。

就在前一天，伊斯兰堡政府一个代表团原定飞往北瓦济里斯坦与马哈苏德等人会面。

重新检讨巴美合作

尼萨尔批评说，空袭毁掉了巴基斯坦刚开始的和平会谈，巴基斯坦将重新检讨与美国“一切的合作”。

塔利班在巴基斯坦的暴力活动导致数千人死于炸弹袭击和枪击事件，巴基斯坦总理谢里夫承诺要与塔利班举行和谈，结束暴力活动。

巴基斯坦塔利班的一名高层成员向BBC说，四枚导弹击中了马哈苏德座驾，炸死他和保镖等共五人。

巴基斯坦媒体说，马哈苏德的葬礼已于星期六（11月2日）在被瓦济里斯坦部落地区举行。

在马哈苏德死亡之后，巴基斯坦保安部队已经处于高度戒备状态，过去塔利班指挥官被杀之后，武装分子曾经发动过报复性攻击。

和马哈苏德一样，前任的塔利班武装巴基斯坦分支首领2009年也是被无人机空袭打死。