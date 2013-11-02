国际纵横：因污染而悔悟的黑手党头目

Image caption 斯基亚沃内为自己的过去而忏悔

意大利参议院正在调查那不勒斯地区的多起癌症病例，怀疑其可能是由一家工厂倾倒的有毒废弃物造成的污染所致。而其操控者正是势力庞大的黑手党。一位了解内幕的前黑手党组织头目无法置良心不顾，称是污染而非暴力原因令其成为警方爆料人。

二十年前，医生发现那不勒斯附近城镇的癌症发病率上升。此后，女性肿瘤病例增加40%，男性则增加47%。议员们在随后的调查中发现，这些癌症的爆发很有可能与黑手党有关。

黑手党在得到有利可图的排污合同之后，违规倾倒了大量废料。前黑手党头目斯基亚沃内所属的犯罪组织就曾耕种着这个受到有毒物质污染地区的土地，他对黑手党造成的破坏了如指掌。

斯基亚沃内曾是活跃于意大利那不勒斯的令人生畏的地下集团卡萨莱斯的重要人物，他曾一度带领团伙疯狂犯罪，而后来他竟又打算毁掉这一切。

他成为了一个忏悔者，一个良心发现的黑手党成员。他与警察为伍，为警察举证曾与他一起出生入死的黑手党同僚。二十多年过去，他开始回忆这个危险的决定以及自己不寻常的人生轨迹。

误入歧途

斯基亚沃内70多年前出生在一个富裕家庭，在卡萨尔迪普林奇佩（Casal di Pincipe）度过快乐的童年。他在教会学校表现优秀，学习成为一名会计。

他承认是自己的年少轻狂让其步入黑暗的罪恶世界。他的女朋友正是当时黑手党组织头目的千金。19岁那年，他因为失手枪击警察而被判入监。

他回忆说，这是一个扇一个耳光就会激起杀戮与派系仇恨的地方。“这是一个有着自己独特规则的世界。而我就在这样的环境中成长。年轻的我帮那些不识字的老黑手党成员写信，因而得到他们的保护。”

再后来，他犯了一个自己现在看来最大的错误：成为了黑手党的一名成员。从此，他的人生充满罪恶。

涉足政经

70年代到80年代间，卡萨莱斯集团开始涉足各种商业活动。他们向合法商人强制收取保护费并威胁官方取得一系列工程合同。最终得以手扼本地经济咽喉，通过操控当地政客及要挟法官来施加影响。

斯基亚沃内自己也成为基督教民主党党员。该党曾主导意大利议会，但却在90年代中期解散。

但是斯基亚沃内依然坚持不让自己的集团卡萨莱斯像西西里岛的黑手党集团那样强硬凶残。

“他们会杀法官，而我们不会。我们只会通过操作让其败选，或者发匿名信让他们让位，再就是通过本地报纸爆其丑闻，让他们名誉扫地。”

与此同时，他不断扩展自己的黑手党商业帝国。他也会雇佣或解雇工人，修公路，搞工程建设。这些都让他的黑帮集团赚了不少钱。而这些钱又被用来贿赂更多官员。

但更多资金还是用于再投资。他们在巴西、多米尼加共和国、罗马尼亚甚至英国都有业务。

他说，当他终结自己的罪恶之路时，意大利官方将其家族中逾十亿欧元资产没收。

良心谴责

随着卡萨莱斯势力的发展，争夺财富变成了派系斗争与内部恶战。但是斯基亚沃内说，他们从不杀无辜民众，只杀那些想要先置他们于死地的对手。

他在被问及自己开口命令杀过多少人的时候说，不记得了。但是他说，终有一日要去偿还。

斯基亚沃内亲眼目睹的一起黑手党头目接班人间的谋杀让他痛感自己充满罪恶的人生。而污染致癌事件令他对卡萨莱斯集团操控的非法排污感到恐惧，决意忏悔。

人们很难相信这位曾经残忍的黑帮大佬准备放弃所有财富与权力，打破黑手党拒绝作证的行为守则，仅仅因为对环境的担忧而背叛他曾经的组织。但是，他坚称这是事实。

“当我知道大批无辜人因此而患癌死亡时，我决定这样做。百万立方米的有毒废料被倾倒于此。”

这样惊人的举动令他成为这场被称为“斯巴达克斯审判”的头号证人。这场审判被描绘成是秩序与正义的反击：试图推翻卡萨莱斯头目们在这一地区的势力。

审判在那不勒斯一个安保周密的监狱进行，持续了十年时间，共从500名证人处取证。随着审判的公开，黑手党开始打击那些试图动摇他们势力的人。与本案相关的5名证人都被谋杀。

斯基亚沃内一次在医院接受治疗时偶然从护士那里得知，黑手党正悬赏高额报酬来索他性命，曾试图对他下毒。

在审判终结时，16 名黑手党头目被宣判终身监禁，总计700多年的服刑期。

这场审判给卡萨莱斯势力带来灾难性冲击，但他们并没有完全被歼灭。时至今日，他们依旧构成大量的犯罪威胁。

失望告终

自审判开始以来，斯基亚沃内及其家人一直处于警察的保护之中。他因安全问题搬过10次家。

在审判结束5年后，他对政府回应自己勇于作证的态度与做法十分失望。

在他看来，官方没有全面尽力来根除卡萨莱斯集团的势力。他说，当局只抓捕了事件的直接引发者，却并没有去抓那些为其提供武器及设法掩盖犯罪活动的幕后势力。

但最令他失望的是，黑手党成员一手造成的环境问题依旧没有被彻底解决。他以为污染物从此会被责令安全处置，受污染的土地会被净化处理，但这一切都没有发生。

（编译：尤尤）