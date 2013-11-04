朴槿惠：必须打破对朝鲜恶性循环

Image caption 朴槿惠正在欧洲进行访问，11月4日晚间将抵达英国

正在欧洲访问的韩国总统朴槿惠接受BBC专访时表示，国际社会以往对朝鲜的政策毫无效果，必须打破恶性循环。

朴槿惠目前正在法国进行访问，将在星期一（11月4日）晚间抵达英国。

朴槿惠在离开韩国前往欧洲前接受BBC专访时指出，虽然有国家提出重开六方会谈的希望，但国际社会不能继续纵容朝鲜。

朴槿惠指出，以往朝鲜做出核威胁和挑衅后，国际社会就会做出安抚并给出援助等奖赏，而朝鲜随后又会做出新一轮威胁和挑衅。

就任韩国总统已经超过8个月的朴槿惠表示：“我们必须打破这一恶性循环。”

她指出，如果任由朝鲜延续这一模式发展下去，结果只能是国际社会眼睁睁看着朝鲜一步步发展核能力，而最终成为核武器拥有国。

邻国

朝鲜今年进行了第三次核试验，BBC驻韩国记者威廉森指出，这次核试验令韩国多年来的唯一盟国中国在立场上向韩国以及美日等更近了一步。

朴槿惠6月访问中国时受到了热烈的欢迎，她在接受BBC专访时也表示中国是韩国的近邻，两国在进行多种合作项目。

而韩国与其另一近邻日本的关系相对而言则必韩中关系冷淡得多。朴槿惠至今尚未对日本进行访问。

她对BBC记者威廉森指出，在日本就慰安妇等二战罪行进行道歉之前安排韩日首脑对话毫无意义。

威廉森指出，历史遗留问题另中国、日本和韩国关系受到影响，而随着朝鲜在核项目方面的不断发展，区域合作的重要性和缺乏区域合作可能造成危害应该引起三国的深思。

（撰稿/责编：伊人）