电脑合成“小甜甜”让上千娈童犯原形毕露

Image caption 2万多个娈童犯在网路聊天室接触小甜甜，以金钱换取猥亵性的性表演。

荷兰的儿童保护组织说，他们用电脑合成小女孩的图像辨认了上千名娈童犯。

名为Terre des Hommes（人之大地）的荷兰分部合成了这个叫做Sweetie“小甜甜”的电脑合成女童图像。

“小甜甜”被描述成10岁大的菲律宾女童。该组织将“小甜甜”放在网路的聊天室，在10个星期左右的时间当中，就有2万余娈童犯要求“小甜甜”在网上通过视频作猥亵的行动作。

Terre des Hommes荷兰分部说，他们已经辨识出其中一千多人的身份，这些人愿意以金钱换取发展中国家女童的“网路性交易”。

该组织说，希望能够让人们了解，现在出现了新的方式来危害发展中国家的儿童，也就是通过视频所做的“网路性游览”。

搜集资料

技术人员是趁娈童犯与“小甜甜”聊天的时候，通过娈童犯的社交媒体来搜集身份资料，一旦确认身份，技术人员就会将资料转交警方。

保护儿童运动人士说，最大的问题是警方在拿到资料之后，不会采取行动，受害儿童也极少会向警方报案。

他们希望全球各地的警察能够积极地巡逻“残害儿童”的网路聊天室，指出“娈童犯之所以这么做，就是因为他们认为法律管不到他们”，但是要让他们知道“网路虽然是免费的，不过绝对不是无法无天的”。

根据联合国和美国联邦调查局的说法，时时刻刻都有至少75万娈童犯在网路活动。

Terre des Hommes荷兰分部现在推动全球立法要求各国对娈童犯的罪行采取积极调查的措施。

该组织说，到目前为止，全球只有六个娈童犯因为“网路性游览”而被判刑。

（撰稿：威克 责编： 顾垠）