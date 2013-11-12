俄罗斯艺术家钉穿下体红场裸坐示威

Image caption 帕夫连斯基批评俄罗斯已经成为警察国家

莫斯科警方逮捕了一名用钉子将自己下体钉在红场地上进行示威的行为艺术家。

这位名叫彼得·帕夫连斯基的男子在星期日（11月10日）下午在红场当中脱下衣物，进行了这一可被称为自残的表演。

星期日是俄罗斯的警察日，29岁的帕夫连斯基选择在当天进行这次示威，因为他认为俄罗斯已经成为警察国家。

帕夫连斯基发表声明指责俄罗斯当局把国家变成一座大监狱，公开劫掠普通民众以便给警察和其他情报以及安全机构更多财富。

俄罗斯媒体报道称，帕夫连斯基的示威视频被上载到互联网，但随后主要社交媒体都屏蔽了这一视频。

帕夫连斯基出庭聆讯，法官认为检控官提供的文件有误，宣布将他释放。

这并非是帕夫连斯基首次以自残的形式进行抗议。他去年7月在圣彼得堡的喀山圣母大教堂外将自己的双唇用针线缝合，以抗议朋克摇滚组合“暴动小猫”因抗议普京被判入狱。

今年5月，他在圣彼得堡市议会外裸体躺在用铁丝网做成的茧中进行抗议。

（撰稿：伊人 责编：李莉）