菲律宾官方为救援台风灾民做出辩护

Image caption 菲律宾政府否认救援灾民不力。

菲律宾内阁秘书长在接受BBC采访时说，该国面临历来最大的救灾挑战。

担任内阁秘书长的阿尔门德拉斯说，他认为政府在处理强烈台风“海燕”所造成的灾害方面算是“还不错”，尤其是同一个灾区在风灾前才经历了大规模地震。

他说，这次是菲律宾史上规模最大的救灾行动，这是从来没有经历过的。

他还表示，菲律宾人的“坚韧”终将被此次危机所证明，“也许外界有些人不能了解这个国家的天性和现场的事实”。

警方发言人则否认在灾区城市塔克洛班治安与执法系统崩溃的报道，他向BBC表示，在“受惊状态”下的人群中，有许多谣言和误导性的消息流传。

他还说，保安部队目前已经控制了主要设施，阻止哄抢并确保援助物资安全送到灾民手上。

美军的飞机现在陆续抵达灾区加入救援工作，包括英国、日本、韩国在内的国家除了拨款援助之外，还提供物资和人员。

法国和比利时所设置的野战医院也在灾区开始接受伤病患者。

（撰稿：威克 责编：铃兰）